VÍDEO: Ribas do Rio Pardo registra rajadas de vento acima dos 80km/h

A previsão do tempo para esta quarta-feira (31), de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indicava possibilidades de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de rajadas de vento.

Em Ribas do Rio Pardo, a previsão se confirmou durante a tarde com um vendaval, conforme imagens recebidas pela rádio CBN Campo Grande nas redes sociais. Foram registrados ventos de até 82,4km/h e houve quedas de árvores e placas.

Além de Ribas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de perigo potencial de tempestade para alguns municípios, como Porto Murtinho, Corumbá e Três Lagsoas. As temperaturas poderão chegar a 40ºC ou ficarem bem próximas.