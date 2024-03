Riedel, a arma do PSDB

O governador Eduardo Riedel (PSDB) será a principal arma do partido para conquistar a Prefeitura de Campo Grande. Essa é uma avaliação do ex-governador Reinaldo Azambuja, o líder supremo dos tucanos, em conversa com aliados. A expectativa é de uma virada de jogo eleitoral com o deputado federal Beto Pereira na Capital, tendo Riedel como principal estrela no palanque.

O cenário hoje indica uma disputa equilibrada na Capital com Beto, prefeita Adriane Lopes (PP), que concorrerá à reeleição, Rose Modesto (União Brasil), atual superintendente da Sudeco, deputada federal Camila Jara (PT) e, talvez, de um candidato bolsonarista. Ainda não está descartada a candidatura do ex-governador André Puccinelli (MDB).

A ideia de Azambuja é juntar todas as forças do PSDB e dos aliados na campanha de Beto. A vitória na Capital é considerada primordial para o projeto político de 2026 com a reeleição de Riedel e da eleição de Azambuja ao Senado. A ideia é não deixar brecha para os potenciais rivais entrarem e bagunçar o projeto de poder do PSDB.

E esse projeto de poder não passa só por Campo Grande. O plano de Azambuja é de expansão do poder político em Mato Grosso do Sul com a conquista de, pelo menos, de 60 a 70% das prefeituras nas eleições deste ano, além de controlar a maioria das câmaras municipais.

Este projeto de poder vinha sendo desenhado por Azambuja desde quando era governador. O primeiro desafio foi a eleição de Eduardo Riedel, que era o gerentão do governo. E Riedel vem hoje se destacando na administração, deixando as articulações políticas com Azambuja.

Mas até o momento Riedel não se envolveu na pré-campanha de nenhum pré-candidato a prefeito. A prioridade dele é se concentrar na administração.

