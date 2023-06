Riedel destaca importância do PPA e prioridades em infraestrutura para MS

Discutir o que é prioridade para Mato Grosso do Sul no orçamento federal. Com este objetivo, os ministros do planejamento e orçamento, Simone Tebet; das Mulheres, Cida Gonçalves e da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo estiveram em Campo Grande neste sábado (17).

A Capital é a 15° cidade a receber a comitiva da plenária presencial do PPA (Plano Plurianual) Participativo 2024-2027. O evento realizado por cerca de 3 horas no Teatro Glauce Rocha contou com a partipação de entidades de classes e representativas de diversas áreas.

Presente no evento, o governador Eduardo Riedel destacou a importância PPA. Ele frisou ainda o encontro que teve com a bancada federal para alinhar prioridades e mais uma vez se posicionou favorável a Reforma Tributária, ainda que isso signifique perda receita em algum ponto.

"Nos úllimos 20 anos Mato Grosso do Sul cresceu na sua arrecadação 6% acima do IPCA, isso fez com que nos tornassemos um Estado capaz de investir. Agora nós não podemos ser egoísta, não podemos pensar só no Estado. Nós temos que pensar no Brasil e o Brasil precisa de uma Reforma Tributária".

Além do forúm presencial, em cada capital do país e mais o Distrito Federal, a população pode sugerir as prioridades do orçamento através da plataforma digital Brasil Participativo.

Questionada sobre o que considera prioridade, Simone Tebet explicou que embora não possa votar como pessoa física, sugeriu que pelo menos um dos programas mais votados seja o direcionado a pauta das mulheres, como o projeto "Mulher viver sem violência". Sobre a Reforma Tributária, Simone chamou atenção da bancada federal do Estado, para acompanhar a tramitação do projeto.

"Precisamos atenção para que o Estado não perca, inclusive na tramitação. O projeto está começando agora, vai ser aprovado na Câmara talvez mais rapidamente, mas no Senado teremos 6 meses aí para trabalhar todo e qualquer questionamento que dê alguma dúvida de que Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás ou mesmo estados do Norte vão perder. Ninguém vai perder, todos vão a ganhar".

As sugestões para o orçamento devem ser enviadas para o Governo Federal de forma virtual até o dia 14 de julho. No portal, o cidadão pode interagir de três formas: escolhendo três grandes programas nacionais como prioritários; apresentando três propostas; e votando em três outras proposições. O PPA é o planejamento das prioridados do País para os próximos quatro anos.

O objetivo é que o plano plurianual seja encaminhado ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto. No parlamento, o PPA precisa ser aprovado até o final do ano. A compilação da sugestões populares está sob a responsabilidade da Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento. Os representantes das 5 propostas mais votadas serão convidados a participar do último fórum que conta com a presença do Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva.