Rinotraqueíte e tosse do canil merecem atenção dos tutores de pet no frio

A mudança no tempo e a baixa temperatura tem impactado não apenas a saúde humana, mas também a saúde dos pets. Com os termômetros marcando perto dos 5 graus em alguns municípios do estado é comum o aparecimento de doenças respiratórias também em cães e gatos.

Segundo o veterinário chefe da Subsecretaria do Bem-Estar Animal de Campo Grande (Subea), Edvaldo Sales, esta situação é comum devido a baixa do sistema imunológico. Para minimizar os efeitos negativos desta condição, alimentação, proteção e vacinação são alguns dos aliados. Sales explicou que em gatos a situação mais comum, neste período, são os casos de rinotraqueíte, já em cães a tosse do canil. Acompanhe a entrevista completa.

