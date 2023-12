Risco x Rentabilidade: perfil dos investidores locais começa a mudar

Até que ponto as decisões econômicas, fiscais e tributárias de governo e as medidas do Banco Central para reduzir a taxa de juros oficial no país influenciam nos investimentos financeiros de estrangeiros, brasileiros e, em especial, do sul-mato-grossense?



A resposta está no 3º episódio da Série Análises e Perspectivas 2023/2024, exibido nesta terça-feira (12) na Rádio CBN Campo Grande em parceria com a Rio Negro Investimentos. Os analistas de mercado João Soares e Lilian Linhares avaliaram o desempenho e o comportamento do mercado financeiro diante dos acontecimentos ocorridos no Brasil ao longo do ano.

Uma das constatações foi a mudança no perfil do investidor sul-mato-grossense que, tradicionalmente, é mais moderado. Ao longo deste ano, diante das incertezas da política econômica no país, houve um maior interesse por carteiras de investimentos mais diversificadas e também de maior risco.

