Rodada do fim de semana define mais três classificados no Campeonato Sul-Mato-Grossense

Neste fim de semana o campeonato sul-mato-grossense definiu mais três classificados para a próxima fase. No sábado, aconteceram dois jogos válidos pelo grupo B da competição. O Dourados venceu o Ivinhema por 2x1 com gols de Flaviano e Alemão, se isolou na liderança e garantiu a vaga no mata-mata. O Aquidauanense bateu o Operário AC pelo mesmo placar e também está classificado. A derrota do Operário AC também garantiu a classificação do Novo que não pode mais ser alcançado pela equipe de Caarapó.



No domingo, SERC e Coxim empataram por 1x1 em jogo válido pelo grupo A. O Coxim saiu na frente, mas sofreu o empate com um gol contra bizarro em bola recuada para o goleiro Bonfim que não conseguiu o domínio. É um ponto importante para o Jaú na luta contra o rebaixamento, que deixa o Comercial em situação muito delicada. E o líder Costa Rica venceu o Operário com facilidade no Estádio Laertão. Com gols de Fabinho, Cristiano Lopes e Carrijo, o CREC aplicou um sonoro 3x0 e se manteve na liderança isolada da chave.



Com cinco das oito vagas definidas, as equipes lutam para se garantir no mata-mata e evitar o rebaixamento.