Rodada do fim de semana tem Comercial ameaçado e Dourados invicto em casa

Em rodada de vitórias dos mandantes, o Campeonato Sul-Mato-Grossense vai se aproximando do fim do primeiro turno.

Com mais um gol do atacante Joaninha, a SERC bateu o Operário por 1x0, em jogo que aconteceu em Costa Rica. O gol marcado logo no inicio da partida faz com que o time de Chapadão encoste no Galo na classificação do grupo. Ambos tem 6 pontos, mas SERC fez um jogo a menos que o clube da capital.

Também em Costa Rica, o time da casa contou com gols de Edson e Bruninho para vencer o Comercial. Os gols foram marcados ainda no primeiro tempo e a Cobra do Norte administrou sem sustos o 2x0. Com o Resultado, o Costa Rica mantém os 100% de aproveitamento e volta a se isolar na liderança do grupo A.

O Comercial chega a terceira derrota em três jogos e corre sérios riscos de rebaixamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pelo grupo B, o Dourados fez o dever de casa e venceu o Novo também por 2x0. Com gols de Pedro Isidoro e Robinho, o DAC se recupera da derrota na última rodada e cola nos líderes do grupo. O Novo estaciona nos três pontos e liga o sinal de alerta na competição.

O líder da chave é o Ivinhema que viajou a Aquidauana e foi derrotado pelo Azulão. Jogando em seu estádio, o Aquidauanense aproveitou o apoio da torcida e bateu o adversário por 3x1, entrando de vez na briga pelo primeiro lugar. Júlio César, Matheus Cabañas e Renê marcaram para o time da casa, enquanto Douglas descontou para os visitantes.

Na próxima rodada, SERC e Aquidauanense descansam, e os outros oito times entram em campo para fechar o primeiro turno.