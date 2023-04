Rodovia no Pantanal receberá revestimento primário por R$ 46 milhões

Trecho de 23,4km em Corumbá receberá investimento de R$ 46 milhões para implantação de revestimento primário. A rodovia não pavimentada dá acesso ao Porto São Pedro.

De acordo com a publicação no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (10), a empresa Avance Construtora Ltda venceu a licitação para a obra na rodovia.

A empresa terá 365 dias para a conclusão da obra, a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.