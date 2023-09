Rodovia que encurta viagem de Campo Grande a Bonito começa a receber sinalização

A Estrada do 21, que reduz a distância entre Campo Grande e Bonito em 40 quilômetros, está avançando rapidamente em seu processo de pavimentação, conforme constatado pelo secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), durante uma inspeção realizada.

O secretário percorreu o trecho que se inicia em Anastácio e culmina em Bonito, supervisionando de perto o progresso das obras. “O primeiro lote está praticamente concluído, recebendo pintura e sinalização vertical. Está com ótima qualidade. No segundo lote estamos aplicando o asfalto e logo entraremos com a pintura no trecho”, contou.

No total, 100 quilômetros desta rodovia estão passando pelo processo de pavimentação, estendendo-se desde o "Posto do 21" em Anastácio até Bonito. O projeto conta com quatro frentes de trabalho e um investimento que ultrapassa os R$ 320 milhões. “É muito importante para toda a região, não só para o turismo, mas também para a pecuária de Aquidauana e Anastácio. É um investimento que leva desenvolvimento para uma região de turismo e de negócios”, destacou o secretário.

Continue Lendo...

Oficialmente denominada de MS-345, a Estrada do 21 tem o potencial de ampliar significativamente a rota turística de Aquidauana e região, tornando-se o caminho preferido para os viajantes que partem de Campo Grande em direção a Bonito. “As pessoas vão poder parar em Aquidauana e visitar Piraputanga, Paxixi e outros atrativos locais”, explicou o governador Eduardo Riedel. “Estamos trabalhando pelos municípios, pois são neles em que as pessoas vivem e se sentem pertencentes a Mato Grosso do Sul”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com informações da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), responsável pela fiscalização das obras, os quatro lotes de pavimentação da Estrada do 21 já alcançaram níveis de execução de 87,20%, 65%, 69,13% e 83,21%, resultando em uma média de mais de 76% de conclusão para a pavimentação dos 100 quilômetros da rodovia.