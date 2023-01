Rodovia que liga Bolívia ao Brasil volta a ter protestos

A Bolívia voltou a ter fechamento da rodovia que liga o país ao Brasil a partir de Corumbá e serve de modal para o comércio exterior entre as duas nações. O protesto começou na terça-feira (3) e ocorre por causa da prisão do atual governador da província de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

O protesto atinge trecho em Roboré, que fica a 250 km de Corumbá. A via é caminho para quem transporta mercadorias até Santa Cruz de la Sierra, principal cidade econômica na Bolívia. Além de Roboré, nesta quarta-feira (4) há bloqueios em outras duas regiões. Entidades que representam empresas de transporte estão organizando as manifestações e exigem do governo federal boliviano que Luis Fernando Camacho seja libertado.

Entenda a situação com correspondente do Jornal CBN Campo Grande, Rodolfo Cesar, traz os detalhes.