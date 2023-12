Rodoviária espera 8 mil passageiros na véspera do ano novo

Em Campo Grande, o Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale é o local de passagem de milhares de pessoas nas festas de fim do ano. Entre esta sexta-feira (29) e sábado (30), são esperados cerca de oito mil embarques.

Terminal movimentado nesta sexta-feira (29) - Foto: Isabela Duarte/ CBN CG

Os principais destinos a partir do Terminal Antônio Canale são: Brasília, Corumbá, Cuiabá, Dourados, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia.

Já as cidades do MS mais procuradas são: Corumbá, Dourados, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas e Aquidauana.

A médica Maria Eduarda Lavené, de 26 anos, é uma das pessoas que estão passando por Campo Grande. "Nós estávamos em Bonito, viemos para a Capital e agora vamos para Três Lagoas. Estou achando movimentada a Rodoviária, mas foi tranquilo porque nos organizamos".

Já o estudante Mateus Moreira, de 28 anos, utiliza o terminal como baldeação para seu destino final. "Estou vindo da Bolívia e indo para Espírito Santo. Daqui [Campo Grande] vou para São Paulo e ainda pego outro ônibus para minha cidade".

Movimentação

O terminal rodoviário espera, para o perído entre 29 de dezembro e 02 de janeiro, 26 mil passageiros. No total, as festas do Natal e Ano Novo devem movimentar 105 mil embarques e desembarques.

Solidariedade

Enquanto as festas do fim de ano movimentam o espaço, o terminal também recebe a ação social das organizações 'Entre Rodas' e 'Tampinhas que Curam'. Estão sendo coletadas tampinhas e lacres de latinha para serem revertidas em cadeiras de rodas e atendimento às necessidades básicas de transporte, alimentação e remédios para famílias com crianças que lutam contra o câncer.

Doações continuam a todo vapor - Foto: Isabela Duarte/ CBN CG

Os totens para populares depositaem as doações ficam ao lado do Balcão de Informações, na entrada da Rodoviária. As doações são enviadas às instituições, que fazem a comercialização junto às empresas de reciclagem.