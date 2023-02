Ronco não é motivo de piada

Você ronca? Daquele nível de motor V8 acelerando? Ou tá mais para um Fusca sem escapamento?

Tá bom, você não ronca, foi mal.

Mas duvido que não tenha aquele amigo que é motivo de chacota na pescaria, que ninguém quer dormir por perto, o pai, o tio, o parente já bem gordo que parece uma betoneira.

Tá achando graça e lembrou de alguém, né?

Mas, a graça acaba quando uma pesquisa mostra que 42% dos acidentes de automóveis nas ruas e estradas do país são causados pelo sono. Outros 18% são resultado da fadiga excessiva.

Ou seja, dirigir com sono ou cansaço é responsável por 60% dos acidentes de trânsito no Brasil, superando os dados relativos ao consumo de álcool e drogas. Os números, porém, podem ser ainda maiores, já que em muitos casos a detecção do sono como causa do acidente pode ser difícil.

Isso é tão sério que convidamos o pneumologista Ronaldo Perches Queiroz, um especialista no assunto para tratar disso com detalhes, e se você tem alguém que precisa dessa ajuda, já compartilha o link desse programa ao vivo.