Rose Modesto pode ser opção do PT das eleições na Capital

A política é dinâmica mesmo. Isso é indiscutível. Veja só, o deputado estadual Zeca do PT vai defender apoio do partido ao nome da superintendente da Sudeco, a ex-deputada federal Rose Modesto, do União Brasil, para disputar a Prefeitura de Campo Grande. Os desavisados podem questionar: como assim. O PT ficará fora da disputa eleitoral? Pode sim ficar sem a cabeça de chapa, se a pré-candidata escolhida pelo PT não for competitiva até junho do ano que vem.

Até lá, Zeca estará empenhado na defesa da candidatura petista. Ele disse agora há pouco aqui na CBN Campo Grande, da sua preferência pela deputada federal Camila Jara, tendo como vice o deputado estadual Pedro Kemp. "Será uma bela chapa", declarou.

A chapa pura será uma alternativa ao PT para a disputa eleitoral em Campo Grande. Nem por isso, Zeca deixa de defender uma ampla aliança na Capital com partidos de centro. Esses partidos, em caso de vitória, participariam da equipe de secretários.

Mas Zeca reconhece que o partido não pode partir para o enfrentamento com uma chapa sem chances de competitividade. A opção seria subir no palanque de Rose. O nome dela agrada Zeca e ao grupo moderado do PT. Ele falou sobre Rose na redação da CBN depois da entrevista.

Só que essa ideia encontra resistência dentro do PT pelo fato da Rose Modesto ser do União Brasil, partido com a cara da direita. A argumentação do Zeca aos radicais petistas é do União Brasil estar base política do presidente Lula e ocupa três ministérios. A própria Rose comanda a Sudeco no governo Lula. O PT deixaria de apoiar uma mulher petista para se juntar a mulher de outro partido na corrida eleitoral pela Prefeitura de Campo Grande.

A posição do Zeca mostra maturidade política. E mostra outro Zeca. Ele mesmo disse aqui na CBN Campo Grande que o tempo o deixou mais maduro.

