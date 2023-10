Rose Modesto: vice, nem pensar!

A superintendente da Sudeco, Rose Modesto (União Brasil), está sendo assediada para ser vice de André Puccinelli (MDB) e de Beto Pereira (PSDB) na disputa pela Prefeitura de Campo Grande. Mas ela não está nenhum pouco comovida com todo esse assédio. O plano dela é concorrer à sucessão da prefeita Adriane Lopes (PP). Agora ser vice, nem pensar. Mesmo assim, ela continuará sendo procurada pelos interessados em tê-la na vice.



André Puccinelli nunca escondeu de ninguém o seu interesse de contar com a Rose para voltar a governar a Capital. Ele já conversou com a professora, como era chamada no início da sua atividade política, sobre essa parceria. Rose ouviu mais e falou menos em um desses encontros com o ex-governador.

A motivação de André é por estar liderando as pesquisas para disputa da Prefeitura de Campo Grande. O levantamento feito é para consumo interno com objetivo de formular estratégia eleitoral. Não adianta estar na frente dos adversários e ser o mais rejeitado. Então, o grande desafio de André é derrubar essa rejeição e, para isso, aposta na parceria com a Rose.

Mas o Beto Pereira, também, está de olho em Rose. Os dois já foram protagonistas nas disputas internas do PSDB para entrarem na corrida eleitoral em Campo Grande. Em 2016, Rose acabou sendo escolhida para disputar a prefeitura. Por pouco não venceu a eleição. Ela perdeu no segundo turno para Marquinhos Trad (PSD). Em 2020, Rose tentou, mais uma vez, ser candidata. Ela enfrentou uma disputa interna no PSDB com Beto Pereira.

Mas o então governador Reinaldo Azambuja acabou com a briga, tirando o PSDB da disputa eleitoral. Ele mandou o partido apoiar a reeleição de Marquinhos Trad para cumprir um compromisso feito em 2018. É que nesse ano, Azambuja fechou aliança com o prefeito, no segundo turno, para ampliar a sua votação em Campo Grande. A parceria deu resultado. Azambuja bateu o juiz Odilon de Oliveira, na época do PDT, e garantiu a sua reeleição.

Agora, Azambuja abriu as portas para Beto ser o candidato a prefeito. E ele está jogando todo o peso da máquina do partido para fortalecer a pré-candidatura do deputado. Avaliação no partido é : Beto tem uma margem extensa para crescimento na cidade por causa da baixa rejeição. O que ele vai precisar para consolidar seu nome em Campo Grande é ter um parceiro de chapa bom de voto.

E esse nome em discussão no PSDB é da Rose Modesto. Azambuja já vem sondando ela. Os dois já conversaram sobre assunto. Por enquanto, só ficaram nas conversas. Até porque Rose não ficou nenhum pouco entusiasmada com a ideia de ser vice.

