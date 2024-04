Rose no páreo

Já está tudo acertado para a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) deixar essa semana a superintendência da Sudeco para concorrer à Prefeitura de Campo Grande. Ela até pode não fechar aliança com PT no primeiro turno das eleições, mas poderá contar com os petistas na eventualidade de passar para o segundo turno.

Rose, também, não tem intenção de criticar o presidente Lula até por questão de coerência. Ela é parte do governo ocupando cargo de comando da Sudeco. O seu partido continua na base aliada de Lula no Congresso Nacional. Isso não significa uma declaração de apoio à reeleição de Lula, em 2026. Uma ala moderada do PT cobra essa posição de Rose para apoiá-la ainda no primeiro turno. Mas a ex-deputada federal não pretende atender esse pedido.

Outra coisa é a dificuldade do PT se livrar da pré-candidatura da deputada federal Camila Jara. Ela conta com apoio de peso dentro do partido, a primeira-dama Janja, para empurrar o seu projeto eleitoral em Campo Grande. Janja prometeu, inclusive, vir à Capital para avalisar a indicação de Camila na corrida eleitoral.

Assim, Campo Grande poderá ter três mulheres como protagonistas na campanha. Além de Rose e Camila, outro nome de peso é o da atual prefeita Adriane Lopes (PP).

