Rota Bioceânica: cooperativa do Paraguai visita Maracaju e mostra interesse em investimentos

Com foco no desenvolvimento da Rora Bioceânica para a região Centro-Oeste de Mato Grosso do Sul, integrantes da Cooperativa Chortitzer do Paraguai visitaram Maracaju nesta semana para conhecer as potencialidades da região.

A cooperativa tem como principal responsabilidade fomentar e facilitar o desenvolvimento de mais de 7 mil associados, prestando uma completa assistência na produção, processamento e comercialização de produtos nos mercados locais, nacionais e internacionais.

Além disso, a cooperativa oferece uma ampla variedade de serviços: departamento de crédito e empréstimo, comércio e comércio, comércio de gado, importação/exportação; forragem, produção diária e de carne bovina, assistência técnica e consultoria, entre outros.

O objetivo da visita, foi de conhecer os pontos fortes e atrativos do Estado e dos municípios que farão parte da Rota Bioceânica, como Porto Murtinho, Maracaju, Jardim e outros, projeto em pleno andamento que gera a Integração da Infraestrutura Regional sul-Americana (IIRSA), visando interligar os litorais do Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico no Cone sul da América do Sul.

Conforme o Prefeito de Maracaju, Marcos Calderan essa visita tem grande representatividade para o futuro de prosperidade que o município deve obter com a finalização do projeto biocânico. O grupo também esteve na capital reunido com o Governador Eduardo Riedel.