Rota Gastronômica Pantaneira chega ao Porto da Manga

O chef Paulo Machado tem provado iguarias servidas em restaurantes da região pantaneira, em Mato Grosso do Sul, e conversado com as cozinheiras locais que trazem um pouco da história da culinária regional.

Em uma visita à região do Porto da Manga, no município de Corumbá, banhada pelas águas do Rio Paraguai, ele conversou com a empresária Vanildes Sório Neves e provou alguns pratos à base de peixe que fazem sucesso entre os turistas, como o filé de pintado ao molho de mostarda e o filé de pintado à rolet.

SERVIÇO

O Sonetur é um hotel no Pantanal sul-mato-grossense apto para pesca esportiva. Está situado à margem do Rio Paraguai, na localidade de Porto da Manga, distante 62 km de Corumbá/MS. Tem estrutura completa para pesca e passeios, dispõe de barcos a motor, combustível, guias de pesca, tem também lojinha com acessórios e iscas.



O sistema de atendimento é no regime de pensão completa, com a deliciosa culinária regional pantaneira e contemporânea, apartamentos confortáveis com AR, TV e Frigobar e com cozinha. Localização privilegiada para pesca.

Além do rio Paraguai, o Sonetur encontra-se muito próximo de importantes e piscosos afluentes, tais como: Taquari, Negro, abobral entre outros.

O rio Paraguai e seus afluentes percorrem o Pantanal formando extensas áreas inundadas que servem de abrigo para muitos peixes como o pintado, dourado, pacu, piraputanga, piau e também para outros animais, como a arara azul, a anta, as capivaras, os tucanos e as ariranhas.





Endereço

Hotel Sonetur

Estrada Parque, Pantanal Sul

Porto da Manga - Zona Rural de Corumbá/MS

(67) 99604 4487

Instagram – @hotelsonetur