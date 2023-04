Rota Gastronômica na Serra do Amolar

O chef Paulo Machado trouxe para os ouvintes da CBN Campo Grande nesta quinta-feira (6) uma dica incrível para quem pretende visitar o Pantanal. É o programa de turismo Amolar Experience proporcionado pelo Instituto Homem Pantaneiro, uma organização não governamental voltada para a conservação desse bioma, das suas comunidades e tradições culturais.

É uma verdadeira imersão num dos pontos mais isolados do Pantanal, a Serra do Amolar, localizada na divisa dos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A viagem começa na cidade de Corumbá, conhecida como a 'capital do pantanal sul-mato-grossense'.

A visitação é feita em duas RPPNs - Reserva Particular do Patrimônio Natural - onde são realizadas pesquisas relacionadas à fauna e à flora reunindo cientistas das mais variadas partes do mundo. As RPPNs também são base para ações de educação ambiental com a população ribeirinha e também atraem visitas de documentaristas, cineastas e fotógrafos reconhecidos no Brasil e no exterior para retratar a natureza e a necessidade de se conservá-la.

As acomodações que recebem pesquisadores, fotógrafos especialistas em natureza e documentaristas também servem de hospedagem dos turistas no estilo lodge.

Toda a renda gerada pela experiência turística na região da Serra do Amolar é revertida para ações de proteção e conservação das áreas, além de gerar oportunidades de geração de renda para as comunidades locais.

Confira a galeria de fotos abaixo (Crédito: Amolar Experience)