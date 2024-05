Rota Gastronômica Pantaneira é dica de 'esticadinha' com a família em passeio de carro

Nesta sexta-feira (30), no CBN Motors, o colunista Paulo Cruz, falou das aventuras e das delícias da Rota Gastronômica Pantaneira em Mato Grosso do Sul assinada pelo Chef Paulo Machado.

Com pontos de degustação a cerca de 100 quilômetros de Campo Grande, os passeios em Aquidauana e Piraputanga, entre outros, oferecem opções de vinhos, queijos e mais para os viajantes.

Em dias de temperaturas mais amenas, com nevoeiro, Paulo Cruz deu dicas para os cuidados com o carro e também com a direção veicular. Acompanhe o comentário.