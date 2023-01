O Pantanal nunca foi tão desejado. Mas o que está por trás desse mosaico de rios que permeiam territórios, fauna e flora abundantes e onde mora gente que cozinha divinamente bem? Com vocês a Rota Gastronômica Pantaneira, um traçado por sub-regiões da maior planície alagável do mundo.

A ideia não nasceu sozinha, há anos trabalho com turismo gastronômico e pesquiso a cozinha da minha região, além de já ter apresentado nossos pratos em diversos países.

E nessa trajetória tenho encontrado pessoas que fazem trabalhos de pesquisa de suas próprias regiões com o mesmo afinco. É o caso da Tati Feldens, jornalista gaúcha que conhece como ninguém aqueles Pampas cheinhos de tesouros para se visitar. Outro companheiro de trabalho é o Chef e professor da UFRJ, Moacir Sobral, com sua expertise, nos ajudou a desenhar essa odisseia pantaneira. Já toda a parte audiovisual é assinada pela fotógrafa Elis Regina Nogueira, que afinada com a equipe da produtora PGI Play, trouxe de forma surpreendente todo esse olhar passarinho (como diria Manoel de Barros) para algo tão grandioso. Apresentamos este projeto a equipe do SEBRAE MS que abraçou o roteiro, e contamos ainda com o apoio incrível da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.

Começamos a rota! Nesta primeira edição lhes apresento as dez propriedades participantes. Saindo de Campo Grande, chegamos na Terroir Pantanal Wine & Beer com vista exuberante, onde a morraria da Serra de Maracaju encontra a planície. Seguindo viagem pela região de Aquidauana, encontramos a charmosa Pousada Pequi, e também, ali vizinha a Pousada Aguapé, que produz requeijão artesanal. E nossa rota faz parada nas margens da BR 262, onde está a Pousada Pioneiro, que conta com apresentação cultural intitulada: noite pantaneira. Mais adiante em Miranda, chegamos na Fazenda San Francisco que dá o tom do passeio de agro-ecoturismo, e ali perto esta a Fazenda Refúgio da Ilha Ecolodge, paraíso que apresenta dentre tantas belezas as aguas límpidas no delta do Rio Salobra. Não muito distante passamos ainda pela Pantanal Experiência que conta com a estrutura de antiga olaria desativada e produção de peixes locais. Uns quantos Km a frente, sentido Norte, chegamos no Pantanal Jungle Lodge, destino premiado as margens do Rio Miranda. E seguindo viagem até Corumbá encontramos o balneário Recanto Vale do Sol que abre aos finais de semana. Já finalizando a rota vamos conhecer a Nhecolândia, região berço para a aclamada novela Pantanal. Por ali a gente deve chegar com ajuda de um guia condutor prático ou por avião de pequeno porte no Hotel Fazenda Baia das Pedras.



Ficou curioso para saber o que provar em cada destino? Então fique ligado aqui na coluna “Viagem de Sabores” que nas próximas dez edições irá falar de cada parada desta rota Gastronômica Pantaneira. Apertem o cinto de segurança, apure os sentidos e bom apetite!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Escute a coluna na íntegra: