Rotatórias em rodovias estaduais receberão iluminação em LED

O Governo do Estado está investindo R$ 9,4 milhões para iluminar rotatórias em rodovias estaduais com lâmpadas LED solares. Serão instalados 994 postes e 1.185 luminárias em 49 rotatórias de 27 municípios, incluindo Alcinópolis, Amambai, Aparecida do Taboado, Aral Moreira e muitos outros.

As novas luminárias possuem vida útil de até 50 mil horas, duram até três dias em tempos nublados, acendem automaticamente ao anoitecer e se apagam ao amanhecer.

A troca por lâmpadas LED solares vai gerar uma economia de mais de meio milhão de reais por ano para os cofres públicos, além de reduzir o consumo de energia e diminuir o impacto ambiental.

A instalação de lâmpadas nas rotatórias faz parte do programa "MS Energia Limpa", que tem objetivo de tornar o Estado mais inclusivo, próspero, verde e digital. O objetivo é levar energia limpa e renovável para espaços públicos em todo Mato Grosso do Sul, incluindo ciclovias e pontes.

Em 2023, o programa já instalou iluminação LED solar no estacionamento do Hospital Regional de Dourados, na MS-156, na ponte entre Aparecida do Taboado (MS) e Rubinéia (SP), na ciclovia da MS-473, em Taquarussu, em rotatórias em Rio Negro e Anaurilândia e nos estacionamentos das 16 regionais da Agesul.

Além das rotatórias, o Governo também vai investir R$ 3,1 milhões para iluminar 6 km de ciclovia na MS-427 em Rio Verde e R$ 320 mil para iluminar a ponte sobre o Rio Miranda na MS-184 em Corumbá.

*Com informações da Agesul