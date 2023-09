Roteiro do AgroBrazil 2023 passa por Campo Grande

Diplomatas da Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Indonésia, Reino Unido, Tailândia e Turquia visitaram a Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande (MS), durante esta semana, dentro da 9ª edição do Programa de Intercâmbio AgroBrazil. A iniciativa é realizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com a Apex-Brasil, e foi criada em 2017 com objetivo de fortalecer uma imagem positiva do setor a mercados estratégicos.

O chefe-geral da Unidade, Antonio Rosa, ressaltou os 50 anos da Empresa, celebrados este ano, e sua trajetória alinhada às dificuldades do País. “Há 50 anos tínhamos sérios problemas internos e com foco em sistemas de produção conseguimos levar a Ciência aplicada ao produtor brasileiro. Dessa forma, o Brasil saiu de importador para exportador de alimentos".

Nos mais de três mil hectares da fazenda Sede e 1,6 mil hectares da Modelo, a Unidade gerou 194 tecnologias e deu suporte a dez políticas públicas. Desde cultivares de pastagens tropicais a sumários de touros, de pecuária de baixo carbono à de precisão, de sistemas intensivos de produção a vacinas com biotecnologias.

Continue Lendo...

Além dos representantes estrangeiros, o vice-presidente da CNA, Gedeão Pereira; a diretora de Relações Internacionais da CNA, Sueme Mori; o diretor-tesoureiro da Famasul, Frederico Stella; o diretor-secretário da Famasul, Claudio Mendonça; o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan; a diretora-técnica do Senar/MS, Mariana Urt; e o gerente técnico da Famasul, José Pádua acompanharam a visita técnica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pela Embrapa, Rosa esteve acompanhado do chefe-adjunto de transferência de tecnologia, Luiz Orcírio de Oliveira; do chefe-adjunto de pesquisa e desenvolvimento, Rodrigo Amorim; da pesquisadora e articuladora internacional, Liana Jank; e do pesquisador e responsável pelo experimento apresentado, Manuel Macedo.

AgroBrazil 2023

Em Mato Grosso do Sul, a iniciativa tem o apoio do Sistema Famasul e depois de Campo Grande, a caravana segue em tour pelas cidades de Terenos, Aquidauana, Sidrolândia, Dourados, Naviraí e Caarapó.

*Com informações da Embrapa Gado de Corte