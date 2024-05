Rua de terra no Jardim Noroeste deixa diversos veículos atolados

Moradores do bairro Jardim Noroeste reclamam da situação da Rua Urupês, via de terra que fica intransitável após chuvas no local. Diversos veículos ficaram atolados na rua durante o final de semana e, na manhã desta segunda-feira (27), mais um registro foi encaminhado por moradores. Um caminhão particular realizava o transporte de trabalhadores e acabou preso em meio ao lamaçal.

A situação é recorrente de acordo com o morador, Juliano Alexandre, que aguarda pelo asfalto há mais de 20 anos na região. Ele e outros moradores fazem o registro de carros, motos e caminhões que ficam constantemente atolados na lama.

"Esse ônibus atolado é só mais um caso. Desde sexta-feira (24) nós estamos se voluntariando lá e puxando os carros atolados ali no mesmo local. Ninguém consegue passar por ali e, quando tenta, fica atolado. Tem uma obra que está sendo realizada desde o ano passado, mas não termina. Já teve moradores tendo que gastar com o conserto dos carros que estragaram depois de atolar, está difícil", contou o morador.

Ainda segundo Juliano, até mesmo ônibus do Consórcio Guaicurus já ficaram presos no local. Segundo ele, a rua faz parte da rota do transporte público e, por conta da lama quando chove, os veículos "ficam fazendo curvas e rotas alternativas porque sabe que, se passar ali, vai atolar", concluiu.

Até o fechamento desta matéria, a reportagem ainda aguarda o retorno da Prefeitura Municipal de Campo Grande.