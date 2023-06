Rua Ipamerim será interditada por 15 dias para obras na Vila Moreninha II

Em Campo Grande, a Rua Ipamerim, na Vila Moreninha II, será interditada para o trânsito de veículos por um período de 15 dias a partir desta quarta-feira (28). A medida é para dar continuidade à obra do novo acesso às Moreninhas.

De acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), será executado o sistema de drenagem da obra, como instalação de galerias de águas pluviais e poços de visita.

O trecho que será fechado fica entre a Rua Crispim Moura e a Avenida Alto da Serra, importante via de acesso aos bairros da região. A interdição é feita em parceria com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (Agetran), que organizou desvios de rota para os veículos, inclusive do transporte coletivo.

A previsão de término é dia 14 de julho, mas o prazo poderá ser alterado em virtude das condições climáticas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A obra

Com investimentos de R$ 41,3 milhões, a implantação asfáltica, drenagem e recapeamento asfáltico na Avenida Alto da Serra é a primeira etapa das obras que vão criar um novo acesso às Moreninhas, melhorando o trânsito na região.

Além da Avenida Alto da Serra, vão receber pavimento trechos das ruas Floreal, Ubirajara Guarani, Inconfidente, Buenópolis, Cana Verde, Salomão, Jaguariúna, Israelândia, Joaquim Leonardo Maia, Camocim, Osni Moura, Bento de Souza, Crispim Moura, Equipe Gugelmin e Equipe Barrichelo. Já o recapeamento será feito em partes das avenidas Alto da Serra e Gury Marques.

A outra etapa das obras que vão ligar a Avenida Alto da Serra à Rua Salomão Abdala, criando conexão com as avenidas Guaicurus e Rita Vieira de Andrade, está em fase de projetos e desapropriações.

*Com informações do Governo do Estado