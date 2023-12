Ruas começam a ser interditadas para o Natal

Para dar início à programação de Natal em Campo Grande, nesta quarta-feira (06), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditou a Avenida 14 de Julho entre a 15 de Novembro e a Avenida Afonso Pena, das 8h desta terça-feira (5) até as 23h de amanhã.

Além destas, a Avenida Afonso Pena ficará totalmente interditada entre a Avenida Calógeras e a Rua 13 de Maio, das 17h às 23h da quarta-feira.

A rua 14 de Julho será palco da abertura oficial da programação do “Natal de CG é Tamanho Família” no centro da cidade. Promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, as atividades terão início às 18 horas, com apresentação teatral “Esperança” – Cia de Artes do Ministério Mana e apresentação de "Matilda – O Musical", além da tradicional Parada Natalina, com muita música, luzes e cores.

No dia seguinte, quinta-feira, 7 de dezembro, a partir das 18 horas, no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, nos Altos da Afonso Pena, será a abertura oficial da “Cidade do Natal 2023”, com show especial da Família Lima.

A banda gaúcha com quase 30 anos de carreira promete encantar o público com todo seu carisma, talento e versatilidade, apresentando um repertório que traz desde clássicos da música brasileira até peças eruditas. A programação de abertura inclui apresentação da Orquestra Jovem do Sesc MS.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande