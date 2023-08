Ruas em Aral Moreira serão pavimentadas

O Estado de Mato Grosso do Sul pavimentará as ruas dos bairros Planalto e São Bernardo em Aral Moreira, promovendo melhorias significativas na infraestrutura urbana. O Governo Estadual assumiu a responsabilidade pela obra, que consistirá na instalação de drenagem e asfalto, visando aprimorar a mobilidade e eliminar os problemas causados pela poeira e lama.

As vias selecionadas para receberem o novo pavimento na Vila Planalto são:

- Rua Altair Matoso de Oliveira

- Rua José Limeira Sobrinho

- Travessa Irne Flores

- Travessa Joana Gomes Dutra

Enquanto isso, no bairro São Bernardo, a Rua 11 de Outubro será asfaltada entre a Rua Rio Branco e a Rua Agostinho dos Reis.

O investimento total nas obras será de R$ 2,1 milhões, conforme contrato divulgado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) no Diário Oficial do Estado (DOE-MS).

A previsão é que todos os serviços estejam concluídos em até 300 dias consecutivos, a partir do momento em que a empresa responsável receber a OIS (Ordem de Início dos Serviços) - documento que autoriza o início da obra. Com essas iniciativas, a cidade de Aral Moreira dará um importante passo no desenvolvimento da sua infraestrutura urbana, beneficiando os moradores desses bairros com ruas pavimentadas e devidamente estruturadas.