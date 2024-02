Ruas em Coronel Sapucaia serão recapeadas

O governo de Mato Grosso do Sul está planejando asfaltar ruas no bairro Vila Nova, localizado em Coronel Sapucaia. Um convênio de R$ 3,6 milhões foi estabelecido entre o governo estadual e a prefeitura municipal para viabilizar essa iniciativa.

De acordo com o extrato do convênio, os recursos serão repassados pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) em quatro parcelas, com o objetivo de financiar a realização de obras de infraestrutura urbana, incluindo pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais.

O projeto de obras, aprovado pela Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), contempla a pavimentação das seguintes ruas: Álvaro Nardoni, Aurélio Escurra, Osvaldo Alves do Amaral, Elisete Gomes de Souza, Bento Gomes de Souza, Jandir Severino, Amador Flores Sobrinho e Isaías Camargo.

O plano prevê a instalação de 1,6 mil metros de drenagem e a pavimentação de 11 mil metros quadrados, além da implementação de sinalização viária, calçadas e acessibilidade.

*Com informações da Agesul