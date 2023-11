Na coluna Cidadania e Sustentabilidade desta sexta-feira (3), Silvio Barros falou sobre a preparação para a Confêrencia do Clima, que vai começar no dia 30 deste mês, em Dubai. A COP28. E as discussões sobre o clima político, em meio aos conflitos recentes, também serão importantes.

Ouça a coluna na íntegra: