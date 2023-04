Sábado de calor e com previsão de chuvas isoladas em MS

O sábado (1º) deve ser de dia ensolarado, com temperaturas acima dos 30ºC, mas estão previstas chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul. A previsão é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

A combinação de calor e umidade presente durante o outono possibilita a previsão de pancadas de chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada. Chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento também podem ocorrer.

Na Capital, os termômetros devem registrar mínima de 22°C e a máxima de 32°C; em Dourados a máxima pode chegar a 33°C e a mínima deve ser de 22º.

Em Três Lagoas, mínima de 22°C e a máxima de 34°C; no norte do estado, em Coxim, mínima de 23º e máxima de 33º. Na região Pantaneira, em Corumbá, a mínima prevista é de 25° e a máxima é de 33°C. Porto Murtinho terá mínima de 24°C e máxima de 33°C.

* Com informações Governo de MS