Sábado de tempo estável e seco, com máxima de até 34°C em MS

Neste sábado (22) a previsão é de tempo estável e seco em Mato Grosso do Sul. Calor em Porto Murtinho, onde a máxima pode chegar a 34°C e a mínima prevista é de 22ºC. Em Dourados, a minima deve ser de 17ºC e a máxima de 31ºC.

Em Três Lagoas as temperaturas devem variar entre 17ºC e 30ºC; em Campo Grande a mínima deve ser de 20ºC e a máxima de 29ºC, enquanto que em Coxim os termômetros devem registrar mínima de 19ºC e máxima de 33ºC.

Na região Pantaneira, em Corumbá, a mínima deve ser de 21ºC e a máxima não deve passar dos 31ºC. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), o cenário é devido a atuação do sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco.

(* Com informações Governo de MS)