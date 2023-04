Sábado de tempo estável em Mato Grosso do Sul

A previsão para hoje (29) é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande a temperatura mínima será de 19°C e a máxima de 29°C, com muitas nuvens. Em Coxim, no norte do estado, mínima de 21 e máxima de 31ºC.

Na região pantaneira, em Corumbá, os termômetros devem registrar mínima de 23ºC e máxima de 32ºC. Já no sudoeste, em Porto Murtinho, mínima de 21º e máxima também de 32º. Em Dourados, as temperaturas devem variar entre 16ºC e 28°C e em Três Lagoas a mínima deve ser de 18ºC e a máxima atinge os 29ºC.

As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

*Com informações Governo de MS