Sábado deve ser de temperaturas amenas e chuvas isoladas em MS

A previsão do tempo para este sábado (18) em Mato Grosso do Sul, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), é de céu com muitas nuvens, sol, variação de nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas.

Ainda conforme o Cemtec, por conta do volume de chuvas resgistrado este ano é importante que a população se atente a áreas em que o solo esteja encharcado, havendo risco de inundações e alagamentos.

Em Campo Grande as temperaturas devem oscilar entre 21ºe 25º; em Três Lagoas a mínima deve ser de 21º e a máxima de 28º. No sul do estado, em Dourados os termômetros devem registrar mínima de 20º e máxima de 27º, já no sudoeste, em Porto Murtinho, mínima de 23º e máxima de 28º.

Em Corumbá, mínima 23º e a máxima deve ser de 27º, e no norte do estado, em Coxim, os termômetros devem registrar mínima de 22º e a máxima também deve chegar a 27º.

(Com informações Governo de MS)