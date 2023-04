Sábado e domingo de sol e temperaturas agradáveis em MS

Depois da primeira onda de frio do ano, nesta semana, as temperaturas máximas em Mato Grosso do Sul sobem um pouco e permanecem perto dos 30 graus Celsius neste final de semana. Já as noites e manhãs permanecem frias com o avanço do outono.

Dados do Instituto Nacional de Metterologia (Inmet) indicam que neste sábado (22) a temperatura máxima na Capital Campo Grande será de 27 graus Celsius com tempo aberto - sol e poucas nuvens no céu - e ventos moderados com rajadas. Para o domingo a nebulosidade aumenta e a mínima prevista para a madrugada será de 18°C e máxima ao longo do dia de 29°C.

No Leste do estado, o sol também prevalece. Em Três Lagoas a temperatura neste sábado deve atingir os 29°C e no domingo a mínima prevista é de 20°C e máxima de 30°, com aumento da nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de pancadas isoladas de chuva à noite.

Na região Norte a previsão da meteorologia indica uma aplitude térmica maior. Neste sábado, por exemplo a mínima registrada foi de 16°C e a máxima prevista é de 32°C, com sol entre nuvens e ventos fracos. Para o domingo a mínima será de 21°C e máxima de 32°C com aumento da nebulosidade e ventos fracos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Sul do Estado as temperaturas ficam mais amenas. Em Dourados a máxima prevista para este sábado é de 27°C com tempo aberto e ventos fracos. Para o domingo a previsão é de temperatura mínima em torno dos 15°C e máxima de 27°C, também com o sol prevalencendo. Na fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã, a temperatura atinge a máxima de 29°C neste sábado e 28°C amanhã, domingo, quando a mínima na madrugada será de 14°C.

Já na região Oeste do estado, em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, as temperaturas neste final de semana atingem os 33°C, com céu ensolarado e ventos fracos. A temperatura mínima na madrugada será de 17°C neste domingo.