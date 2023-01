Sábado será quente e com chuvas isoladas em MS

Neste sábado (21) a previsão do tempo é de sol, mas com aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuvas fracas a moderadas no período da tarde. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), na capital a mínima fica em 22ºC e a máxima chega a 30ºC.

Na região centro-leste e Bolsão do estado, podem receber chuva intensa acompanhada de tempestades, raios e rajadas de vento. Já em Três Lagoas, a máxima fica em 31°C ao longo do dia, enquanto em Paranaíba a máxima bate a casa dos 29°C.

Em Ponta Porã, a temperatura fica entre 21°C e 31°C. Já no Pantanal, o calor se faz presente como já é costumeiro, em Corumbá a mínima fica em 24°C e a máxima em 34°C, enquanto em Porto Murtinho a temperatura varia entre 25°C a 37°C.