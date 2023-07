SAD convoca candidatos para exame físico da PM e Bombeiros

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SAD), convoca 1.949 candidatos para o Exame de Capacidade Física do concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. O ato de convocação consta no Diário Oficial desta quarta-feira (12).

A avaliação de aptidão física compreende a quarta fase do certame para os cargos de soldado e oficial, e será realizada em Campo Grande. Os candidatos deverão comparecer na data, local e horário, previstos no Anexo Único do Edital, com vestimenta apropriada à prática de atividade física, calçando tênis, com ou sem meia, trajando short ou calça de malha e camiseta, munidos do documento de identificação com foto original. Não será permitida a realização do exame fora da data, horário e local estabelecidos.

Os resultados preliminar e definitivo de Exame de Capacidade Física serão publicados mediante editais próprios, que conterão a relação dos candidatos convocados para a Fase, com os respectivos resultados expressos em “apto”, “inapto” ou “ausente”.

Confira o edital completo com detalhamento das etapas aplicadas durante o teste de aptidão física, na edição n. 11.210 do Diário Oficial Estado (DOE), nas páginas 78 a 136.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações do Governo do Estado