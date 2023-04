Saiba como o Hemosul irá funcionar neste feriado

Em Mato Grosso do Sul, o Hemosul está com horários especiais de atendimento no período de feriado prolongado para continuar recebendo doações de sangue. Nesta quinta-feira (6), as unidades tiveram expediente das 7h às 12h, exceto em Ponta Porã, que não teve atendimento.

Na sexta-feira (7), feriado de Sexta-feira Santa, as unidades ficarão fechadas. O retorno dos atendimentos será no sábado (8), das 7h às 12h no Hemosul Coordenador, em Campo Grande, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, e na unidade de Três Lagoas.

Doação

Doadores de todos os grupos sanguíneos podem comparecer em uma das 11 unidades existentes em Mato Grosso do Sul. Os critérios mais comuns são: ter entre 16 e 69 anos; pesar 55kg ou mais e não estar com doenças respiratórias.

Outras dúvidas podem ser esclarecidas através do site e das redes sociais do Hemosul. O telefone é (67) 99298-6316.