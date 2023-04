Saiba como pintar uma parede repelente ao mosquito da dengue 

Nesta quinta-feira (6), a rádio CBN CG conversou com o executivo da Coral Tintas, Wesley Maidana, que trouxe uma novidade no ramo da construção e decoração. Você sabia que é possível pintar as paredes de casa ou do escritório com uma tinta repelente ao mosquito Aedes aegypti?

O verniz pode ser aplicado por cima das tintas convencionais, repelindo o mosquito do ambiente. É a tecnologia a serviço da saúde pública.

