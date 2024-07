Entre as principais dúvidas do produtor rural na hora de organizar a contabilidade e as finanças é escolher o regime de tributação, como pessoa física ou jurídica, para reduzir os custos com o negócio.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, o advogado e conselheiro executivo do Grupo Studio, Nelcis Braga Monteiro Filho, esclareceu essa e outras questões importantes para quem faz a gestão do negócio do setor do agro.

Acompanhe a entrevista na íntegra: