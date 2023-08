Saiba onde acompanhar o programa 'Fim de Expediente'

Dando ínicio ao maior ciclo de eventos corporativos do estado, a quinta edição do CBN em Ação, que promove a transmissão do programa 'Fim de Expediente', no interior do Bioparque Pantanal.

Apresentados pelo ator, Dan Stulbach; escritor e crítico literário, José Godoy; e economista, Teco Medina, o programa vem a Campo Grande pela primeira vez, e contará com a participação do preparador físico e apresentador do programa CBN Bem-Estar e Movimento, Marcio Atalla, e o campeão olímpico paralímpico, Yeltsin Jacques.

Você acompanha a transmissão ao vivo do programa 'Fim de Expediente', no Youtube da Rádio CBN Campo Grande. Acompanhe o programa: