Saiba onde se vacinar no dia da Independência

De quinta-feira (07) até domingo (10), a Prefeitura de Campo Grande irá realizar plantões de vacinação para atualizar a caderneta de crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes da Capital.

O plantão de vacinação começará às 7h de amanhã, com três unidades de saúde abertas: UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto e USF Moreninhas. A partir das 10h da manhã os pontos de vacinação montados nos shoppings Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês também passarão a aplicar as doses.

No dia seguinte (08), está decretado ponto facultativo para os serviços da Prefeitura, mas o plantão de vacinação continua abrindo as portas no mesmo horário, com as salas de vacina das três unidades de saúde funcionando até 17h, o ponto itinerante do Norte Sul até 18h e do Bosque dos Ipês até 17h.

Sábado (09) mais três unidades de saúde irão participar da força tarefa que tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal no município. São elas: UBS Caiçara, UBS Coronel Antonino e USF São Francisco, que estarão com as salas de vacina abertas no mesmo horário das demais, entre 7h e 17h, sem intervalo para o almoço.

No domingo (10), estarão vacinando apenas os dois pontos volantes instalados nos shoppings, desta vez, com horários diferentes. No Norte Sul Plaza a vacinação começa às 11h e vai até 19h, enquanto no Bosque dos Ipês será das 10h às 17h, como nos outros dias.

Serão aplicados todos os imunizantes que fazem parte da rotina de vacinação das crianças e dos demais públicos, como febre amarela, pentavalente – que protege contra coqueluche, tétano, influenza B, Hepatite B e difteria – e a tríplice viral – que é eficaz contra sarampo, rubéola e caxumba.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande