Saiba porque as dores nas pernas são mais frequentes nesta época do ano

Calor, excesso de peso, hormônios, desidratação... São vários os fatores que podem levar as pessoas a sofrerem dores nas pernas. De acordo com o cirurgião vascular Edgard Nasser, nesta época do ano é maior a procura por atendimento especializado, de pacientes com esse tipo de queixa.

O médico especialista explica que, em muitos casos, os pacientes buscam ajuda quando as pernas apresentam inchaço e os vasos externos já são aparentes na pele.

Dr. Edgard destaca que, em tempos de calor, é fundamental optar por alimentos mais leves e não esquecer de beber água para evitar a desidratação do corpo, que também leva a problemas circulatórios nas pernas.

E, se engana quem pensa que fazer esportes aquáticos ajuda na hidratação. Antes e durante os exercícios em uma piscina, por exemplo, é preciso também beber bastante água, pois as atividades aeróbicas exigem muito do organismo. Outro detalhe que deve ser observado, em tempos de altas temperaturas, é evitar banho quente, que pode se transformar em um risco para a saúde.

Acompanhe a entrevista realizada nesta quarta-feira (22), durante a coluna Consultório CBN, para evitar dores nas pernas.