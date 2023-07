Saiba quais cuidados tomar com recém-nascidos no inverno

Na estação mais fria do ano, o clima fica seco e as doenças respiratórias são mais comuns, afetando principalmente os recém nascidos.

Mas porque os bebês ficam tão sensíveis nesta época do ano? Isso acontece porque nos primeiros seis meses o bebê sofre muito com as alterações do clima. Isso acontece porque na barriga da mãe ele estava envolto pelo líquido amniótico que, entre tantas funções, ajudava a mantê-lo quentinho.

Ao nascer, porém, ele estranha a mudança térmica e é justamente por isso que cuidados com saídas, roupas, banho e também com a pele do bebê no inverno são tão importantes. Como explica a pediatra, Sophia Gaiarim.

“Primeiro é essencial manter o bebê aquecido. Os recém-nascidos tem uma dificuldade em regular a sua própria temperatura corporal. Então o ideal é que a gente vista os com roupas confortáveis e em camadas [...] que ajudem a reter o calor, e evitar roupas muito apertadas ou tecidos muito ásperos que possam irritar a pele delicada do bebê” afirma.

Mesmo com o frio, o banho é um dos momentos que mais exigem atenção dos pais. Isso porque o bebê fica mais exposto à temperatura ambiente e pode acabar pegando algum resfriado, alguns cuidados são necessários nessa hora, a Dra Sophia Gaiarim, dá dicas de como manter esse momento saudável.

“Garantir que o ambiente esteja aquecido, garantir uma temperatura adequada da água, e se for dar banho de imersão, controlar mais a temperatura do ambiente e deixar as roupas já separadas, pra evitar um choque de temperaturas” conclui.

Todo recém-nascido exige infinitos cuidados e, ainda que seja importante evitar excessos, também é necessário observar quem pega os bebês no colo,

Espirros, beijos ou até o toque de uma pessoa que esteja contaminada pode transmitir as mais diversas doenças. Nessas horas é importante evitar visitas de pessoas que estejam doentes, e se pessoas mais próximas ao bebê também apresentem sintomas, lavar as mãos e até usar máscara, se fazem necessário.

Como o sistema imunológico dos recém nascidos ainda não está totalmente formado, ele acabe sofrendo mais com a mudança de temperatura e, justamente por isso, é tão importante mantê-los aquecidos, protegidos e bem alimentados, como explica a pediatra.

“E nunca a mãe que amamenta precisa parar a amamentação por estar gripada. O aleitamento materno ele é uma proteção a mais. Ele ajuda muito o sistema imunológico do bebê. Então a mãe que está amamentando o seio materno não precisa parar de amamentar porque está doente. Basta ela lavar bem as mãos e usar máscaras”