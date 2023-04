Saiba quais são os sinais de que você está bebendo pouca água

A falta de água pode causar vários problemas ao funcionamento corporal, por isso devemos beber pelo menos dois litros de água por dia, faz bem à saúde e à beleza. A água regula as funções do organismo, hidrata pele e cabelos, evita cálculos renais, controla a saciedade, controla a temperatura do corpo, transporta nutrientes até as células e auxilia na eliminação de toxinas do corpo através do suor e da urina. Confira a coluna completa:

Os 10 sintomas de que você está bebendo água são: dor de cabeça; cansaço; mal humor; boca seca; inchaço; pele seca; dor nas articulações; muita fome; prisão de ventre e metabolismo lento.