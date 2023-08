Saiba quem foi o intendente visionário de Campo Grande

Figura importante no contexto de desenvolvimento de Campo Grande, Rosário Congro esteve à frente da gestão do município com iniciativas fundamentais para os futuros intendentes e prefeitos.

Nomeado por Dom Aquino para a Intendência do município em 1918, Rosário Congro criou o primeiro Código de Posturas de Campo Grande e relatório de todas as contas do município, de forma a dar transparência aos gastos. Sensível, organizado, visionário, poeta e gestor. “Ele teve participação louvável. Muito culto e competente, foi responsável por iniciativas muito importantes para Campo Grande”, disse a presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Campo Grande, Madalena Greco.

Confira na íntegra: