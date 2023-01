Sala do CRS é interditada após ventilador de teto despencar sobre servidoras

Duas funcionárias da enfermagem do Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Coophavila em Campo Grande enfrentaram momentos de pânico na última sexta-feira (27), após um ventilador se desprender do teto e cair atingindo as mulheres que estavam com uma paciente na sala.

Uma das servidoras sofreu cortes na região do pescoço. O Sindicato dos Trabalhadores na Enfermagem da rede pública de saúde da capital (Sinte-PMCG) informou que precisou interditar a sala após um segundo ventilador, instalado para substituir o que foi danificado, também apresentar problemas.

Nesta segunda-feira (30) uma nova vistoria deve ser feita no CRS Coophavila, segundo o presidente do sindicato, Angelo Macedo. Ele contou os detalhes desse caso para a Rádio CBN Campo Grande, ouça abaixo:

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) lamenta o ocorrido, o qual classifica como uma fatalidade e reitera que está prestando toda a assistência às servidoras.

Cabe esclarecer ainda que a reforma completa da unidade está prevista dentro do planejamento da Sesau para os próximos dois anos. Além do CRS Coophavilla, estão previstas melhorias ainda nos CRSs Tiradentes, Aero Rancho e Nova Bahia, assim como nas UPAs Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário, Leblon, Moreninha e Santa Mônica, bem como nas 74 unidades básicas de saúde da família do Município.

Inclusive, na última sexta-feira (27), a Prefeitura iniciou a revitalização completa da USF Arnaldo Estevão de Figueiredo. É a segunda unidade a receber melhorias somente este mês. A primeira revitalização foi realizada na USF Aero Rancho IV.



Diferente do que é dito pelo sindicato, tais intervenções têm como objetivo resolver de maneira pontual problemas estruturais crônicos a fim de dar melhores condições de trabalho aos servidores e de atendimento à população, seguindo um cronograma prévio. Portanto, trata-se de um trabalho gradativo. Por fim, a Sesau reitera que nos últimos cinco anos houveram diversos avanços em benefício não só da categoria dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, bem como todos os profissionais da saúde. Além disso, mantém o diálogo sempre aberto em busca de atender a todos.