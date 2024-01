Samuel e Mariah são os primeiros bebês de 2024 na Capital

O primeiro bebê de 2024 em Campo Grande-MS é um menino que nasceu à 0h26min. Samuel, nome bíblico que significa 'aquele a quem Deus ouve', chegou por meio de parto cesariana na Santa Casa de Campo Grande.

O hospital informou que Samuel nasceu com 52 centímetros e 4,2 quilos. O bebê é o primeiro filho de Ester Maressa Cavalheiro, de 24 anos, que começou a ter contrações na tarde do dia 31 e a previsão era de um parto normal. A cirurgia para o nascimento de Samuel foi decidida pela equipe médica devido ao tamanho do bebê. Os dois passam bem e logo devem ter alta hospitalar.

Já na Maternidade Cândido Mariano - Associação de Amparo à Maternidade e a Infância (AAMI), nasceu o segundo bebê deste Ano Novo, mas o primeiro de parto normal. É uma menina: Mariah que chegou à 1h07min, com 50 centímetros e 3,115 quilos.

De acordo com informações divulgadas pela Maternidade, Mariah nasceu antes do previsto, com 37 semanas de gestação, quando o esperado são 40 semanas. A mãe, Thaís Cristina Duarte tem .. anos e Mariah é a primeira filha dela.