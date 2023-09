Sanesul passa dicas para economizar água durante o calor

Com a previsão de ondas de calor com altas temperaturas nos próximos dias, a Sanesul está orientando a população de Mato Grosso do Sul a fazer o uso consciente de água durante o período.

Com o aumento significativo da temperatura, a população tende a aumentar o consumo de água nas residências, o que pode diminuir as pressões nas redes, gerando pontos de intermitências, principalmente, nas regiões mais elevadas da cidade.

Buscando assegurar o abastecimento para todos e manter o sistema na sua normalidade para não faltar, a Sanesul está pendindo para a população de Mato Grosso do Sul fazer o uso consciente da água, evitando o desperdício, com atitudes como:

Fechar a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba e lavar louças e objetos. Uma torneira aberta pode gastar até 12 litros de água por minuto;

Utilizar baldes para realizar limpezas de garagens, automóveis e imóveis;

Utilizar água da máquina de lavar roupa para realizar limpezas em geral;

Utilizar a máquina de lavar roupa sempre cheia;

Evitar o uso de mangueira e adotar a utilização de vassouras para limpezas e de regadores para molhar plantas;

Reduzir o tempo no banho. Em apenas cinco minutos, se ensaboando com o chuveiro desligado, é possível ter uma higiene completa.

A Sanesul reforça a importância de ter uma caixa d’água no imóvel, ela garante o abastecimento contínuo em caso de interrupção temporária por razão de reparos emergenciais ou manutenção na rede de distribuição. É importante evitar o desperdício de água no dia a dia.

Caso tenha alguma dúvida, basta entrar em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) 24 horas da Sanesul, gratuitamente, pelo telefone: 0800 067 6010.