Santa Casa recebe ajuda de R$ 13 milhões do Governo Federal

O Ministério da Saúde repassará mais de R$1,5 bilhão aos estados e municípios para auxiliar o funcionamento de entidades privadas que complementam o Sistema Único de Saúde (SUS). O repasse foi publicado no Diário Oficial da União de hoje (24).

Na quinta-feira (20), o governo federal havia anunciado o repasse de R$ 2 bilhões para entidades filantrópicas de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, 60% dos atendimentos e internações de alta complexidade pelo SUS são feitas por entidades filantrópicas.

A Santa Casa de Campo Grande, por ser o hospital com o maior número de atendimentos realizados pelo SUS no Centro-Oeste, recebeu o maior repasse, com R$ 13,9 milhões. Ao todo, 83 instituições de 34 municípios de Mato Grosso do sul receberão o valor total de R$ 31,8 milhões.

Neste mês, a CBN Campo Grande já havia destacado que hospitais filantrópicos e Santas Casas de MS acumulam um déficit operacional de R$ 495 milhões, nos últimos quatro anos.