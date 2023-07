SAS atenderá famílias irregulares do Bolsa Família

Com o objetivo de alcançar as famílias que estão em situação de descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família, a Secretaria de Assistência Social (SAS) vai realizar, na quarta-feira (26) a segunda edição do ano do "Conversa com o Bolsa Família", que será destinada às 1.770 famílias beneficiárias do programa que se encontram em situação de descumprimento das condicionalidades relacionadas à Saúde e Educação. De acordo com a gerente do Cadastro Único, Viviane Brandão, a ideia é fornecer orientação e possibilitar a realização de recurso a essas famílias, para que não tenham prejuízo no seu benefício. As ações acontecerão em 20 Cras, divididos em dois grupos. A partir das 8 horas, a ação acontecerá nos Cras Aero Rancho; Dom Antônio; Estrela do Sul; Guanandi; Jardim Moema; Los Angeles, Moreninhas; Nossa Senhora Aparecida; São Conrado; Tiradentes; Vida Nova; Vila Gaúcha; Zé Pereira e Canguru. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Já nos Cras Estrela Dalva; Indubrasil; Jardim Aeroporto; Jardim Noroeste; Vila Nasser e Vila Popular, a ação será a partir das 13h30. As reuniões contarão com a presença de profissionais da Educação e da Saúde do município para esclarecer e explicar as condicionalidades às famílias. Requisitos do Bolsa Família De acordo com a gerente do Cadastro Único, Viviane Brandão, para receber o benefício, as famílias precisam cumprir requisitos exigidos nas áreas de Educação e Saúde, como a realização de pré-natal, cumprimento do Calendário Nacional de Vacinação e o acompanhamento do estado nutricional para crianças de até 7 anos incompletos. Já na área da Educação, é preciso apresentar frequência escolar mínima de 60% para beneficiários de 4 a 6 anos de idade incompletos e 75% para os beneficiários de 6 anos a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica. Atualmente, o Programa Bolsa Família atende 13,6 milhões de famílias em todos os municípios brasileiros. Em julho, 57.127 famílias foram beneficiadas com o Programa na Capital. Abaixo está a relação de CRAS onde acontecerá o Conversa com o Bolsa Família: 01 CRAS "Profª. Adevair da Costa Lolli Guetti" Aero Rancho

Rua Globo de Ouro, 862 Aero Rancho IV

Telefone: 3314-4482 Ramal 6063 / 6064 02 CRAS "Dr Fauze Duailibi Amizio" Jardim Canguru

Rua dos Topógrafos, 1175 Jardim Canguru

Telefone: 3314-4482 Ramal 6065 03 CRAS "Rosa Adri" Dom Antônio Barbosa

Rua Lucia dos Santos, 460 Dom Antônio Barbosa

Telefone: 3314-4482 / Ramal 6066 04 CRAS "Margarida Simões Correa Neder" Estrela Dalva

Rua Palmeiras s/nº. esq. com Marques de Herval Jardim Futurista

Telefone: 3314-4482 Ramal 6067 05 CRAS "Prof. Mida Barbosa Marques" Guanandi

Rua Itaguassu,7 Guanandi

Telefone: 3314-4482 / Ramal 6068 06 CRAS "Renato Pereira Guedes" Estrela do Sul

Rua: Heráclito Diniz Figueiredo, s/n Estrela do Sul

Telefone: 3314-4482 Ramal 6069 / 6070 07 CRAS Indubrasil

Rua Galo Campina, 134 Vila Entroncamento

Telefone: 3314-4482 Ramal 6071 08 CRAS "Albino Coimbra Filho" Jardim Aeroporto

Rua Rio Galheiros, 470 Jardim Aeroporto

Telefone: 3314-4482 Ramal 6072



09 CRAS "Lili Fernandes da Cunha" Jardim Moema

Rua Querubina Garcia Nogueira esq. com Rua Aracy Pereira Matos Recanto dos Rouxinóis

Telefone: 3314-4482 / Ramal 6073 10 CRAS "Hercules Mandetta" Jardim Noroeste

Rua Barbacena, s/n Jardim Noroeste

Telefone: 3314-4482 Ramal 6095 11 CRAS Los Angeles

Rua Arthur Pires, 885 esq. com Afonso Celso Jardim Los Angeles

Telefone: 3314-4482 Ramal 6074 12 CRAS "Alair Barbosa de Resende" Moreninha II

Rua Pariris, 330 Vila Moreninha II

Telefone: 3314-4482 Ramal 6075 13 CRAS "Carlinda Pereira Contar" Nossa Senhora Aparecida

Rua Kamiei Shimabuco, 8 ao lado do CPA Nossa Senhora Aparecida.

Telefone: 3314-4482 Ramal 6076 14 CRAS "Valéria Lopes da Silva" Popular

Rua Marçal de Souza, 25 Vila Popular

Telefone: 3314-4482 Ramal 6079 15 CRAS Jardim São Conrado

Rua Livino Godoy, 777 Jardim São Conrado

Telefone: 3314-4482 Ramal 6080 16 CRAS "Teófilo Knapik" Tiradentes

Rua João Casemiro, 466 Tiradentes

Telefone: 3314-4482 Ramal 6081 17 CRAS "Henedina Hugo Rodrigues" Jardim Vida Nova

Rua Jacy Maria de Azevedo Moro, 164 Vida Nova I

Telefone: 3314-4482 Ramal 6082 18 CRAS Vila Gaúcha

Rua da Praia, 621 Coophavilla II

Telefone: 3314-4482 Ramal 6083 19.CRAS Vila Nasser

Rua Januário Barbosa, 366 Vila Nasser

Telefone: 3314-4482 Ramal 6084 20 CRAS "Severino Emperador Palazuelos" Zé Pereira

Rua Itaporanga, 107 Zé Pereira

Telefone: 3314-4482 Ramal 6085

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande