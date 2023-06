SAS denuncia envio de população em situação de rua do interior para a Capital

Nesta quinta-feira (15), quando Campo Grande registrou mínima de 8 graus, na madrugada o Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) registrou 42 abordagens. Deste total 31 pessoas recusaram o acolhimento.

No Jornal da CBN, o secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes falou sobre o trabalho das 11 equipes na Capital e revelou um problema grave que tem sido transferido do interior para Campo Grande. Segundo Antunes, algumas prefeituras têm fretado vans para enviar pessoas em situação de vulnerabilidade social para os abrigos da Capital, quando o correto é fazer a busca ativa pelos familiares ou garantir o atendimento no município de origem.

O secretário também explicou que a população em situação de rua da cidade que não aceita o encaminhamento para uma das 4 unidades de acolhimento de Campo Grande - duas Unidades de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (UAIFA’s); Casa de Passagem Resgate, que acolhe os estrangeiros e migrantes, e a Casa de Apoio São Francisco - os agentes da SEAS realizam a entrega de cobertores.

Quem encontrar uma pessoa em situação de rua pode acionar uma das equipes da SEAS pelos telefones 9 9660-6539, 9 9660-1469, o serviço está disponível 24 horas por dia.

O Serviço Social intensifica busca ativa para o acolhimento de pessoas em situação de rua, confira na entrevista.